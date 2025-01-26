وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .. وأدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكمية والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم بخير .