حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 28-1-2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 28-1-2025

يمكنك ان تفرض شروطك في الشؤون المالية وأن تسترجع حقوقك اذا طالبت بها عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم سلباً أو إيجاباً، حسب مبتغاك صحياً: تخفيف الوزن مهم جداً في الفترة المقبلة، فهو أكثر راحة وصحة من البدانة

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-1-2025

إن الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك. تكلم ولا تسكت على مضض. يجب أن تقاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك. لا تدع الآخرين ينقضون عليك ويخيفونك بأمور تافهة عاطفياً: تتعدد المناسبات الاجتماعية التي توصلك ببعض الاشخاص المميزين، فتمارس سحرك وتلفت الآخرين بشخصيتك الجذابة صحياً: أنت عديم الإرادة أمام المأكولات الشهية، عليك التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-1-2025

تكشف الأسرار فما عليك سوى التأكد من التفاصيل وصحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ. كما يجب الاستعانة بالمعاونين أو الزملاء لإنهاء الواجبات في الوقت المحدد. حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجع، بل كن نشيطا كعادتك وأظهر حماسة أكبر لعملك عاطفياً: عليك أن تشارك في القرارات الحاسمة مع الشريك، ذلك يهدف إلى تحمل المسؤوليات على نحو مشترك مهما تكن النتائج صحياً: لا تكثر من عدم القيام بحركة، بل قم بما يفيد في تحريك عضلات جسمك

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28-1-2025

استفد من هذا الظرف المناسب، ولا تتلكأ في القيام بالواجبات المفروضة عليك مهنياً أو عائليا عاطفياً: خصص بعض الوقت للشريك، فهو يستحق منك التفاتة صغيرة هذا اليوم صحياً: لا تكن مطنشاً عندما يطلب منك أحد أفراد العائلة الانتباه إلى أكلك. التجارب السابقة خير برهان

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 28-1-2025

اذا اردت تغيير وضعك المادي، عليك بذل جهد أكبر في العمل والبحث عن بدائل، وعدم انتظار الفرص فقط عاطفياً: عليك أن تتخلص من الروتين في العلاقة مع الشريك، وهذا سيساعدك على إعادة البهجة المفقودة صحياً: لا تحاول تبرير عجزك عن القيام بما هو مطلوب منك صحياً بالأعمال وأمور أخرى

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 28-1-2025

ادرس جيدًا كل ما يتعلّق بسفر او بثقافات اجنبية او بأوساط غريبة عنك. كن حكيماً جداً، وابتعد عن الضوء والحملات، من أي نوع كانت، إذا أردت اعتماد طريق الحكمة عاطفياً: قد تعرف سفراً مفاجئاً، أو علاقة بأشخاص غرباء عن محيطك أو عن ثقافتك أو عن هويت صحياً: الفواكه الغنية بالفيتامينات تساعد على التخلص بعض مضار الجسم

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 28-1-2025

مواعيد بالجملة لكن الاختيار هو الأهم بالنسبة اليك، لتحديد وجهتك المستقبلية عاطفياً: عليك ان تمنح الشريك مساحة أكبر للتعبير عن ذاته، نهنا كانت الصعوبات صحياً: القراءة تعتبر رياضة مهمة لتنشيط الذاكرة وصفاء الذهن

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-1-2025

يبدو أنك ستشعر بفترة من انعدام الثقة، ومع ذلك ستجد أهدافك تتحقق الواحد تلو الآخر عاطفياً: مع أن التقدم الذي قد تحرزه قد يكون بطيئاً، لكنه سيفيدك في علاقتك مع الشريك صحياً: تميل إلى كل ما تشعر أنه مفيد لصحتك، مع أن العكس قد يكون صحيحاً. كن حذراً

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-1-2025

معطيات مهمة بين يديك، ما يعزّز يساعدك على فهم الأمور أكثر. التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ عاطفياً: التخلص من الارتباط قد يدفعك إلى تقديم تنازلات للشريك، ولا سيما أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك صحياً: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-1-2025

قدرتك على التكيف مع كل الأجواء من شأنها أن تسهم في فرض وجهة نظرك، وهذا سيضعك تحت الأضواء عاطفياً: محاولاتك للخروج من ظل الشريك قد تكلفك الكثير، فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن صحياً: تتعزز الصحة وتتدفق الإيجابيات، وتقوم بلقاءات مشوقة جداً تثير في قلبك الحماسة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-1-2025

يدلك الوحي والالهام على ما يجب القيام به، كما يحملان إليك مكافآت وتطورات جميلة وربما ارباحاً عاطفياً: تشارك بعض الجماعات افراحها او تعبّر عن نفسك بطريقة فنية قد تعيش رومنسية محتملة او تلتقي شخصاً مميزا صحياً: كل ما تقوم به للمحافظة على صحتك تلقى نتيجته الإيجابية في المقبل من الأيام

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-1-2025

لا يخلو هذا اليوم من انتفاضة أو استقالة أو نزاع حاد يخرج إلى العلن، أو انتقال للإقامة في مكان آخر أو بلد جديد. أما المواجهات العائلية فقد تكون حاضرة أيضاً، وتؤثّر أو تتأثر بالأجواء المهنية. تبرز نقاط خلافية في أي مجال، ويبدو التحدي كبيراً عاطفياً: تتاح لك رومنسية أو مغازلة في المستقبل لم تكن تتوقعها، تترتب عليها علاقة جديدة تقودك إلى أمور خيالية صحياً: عدم التنويع في الطعام سواء على الغداء أو العشاء أمر صحي ومفيد ​