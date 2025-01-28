نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول موعد تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، مما زادت التساؤلات حول صحة هذه الأخبار ومدى مصداقيتها، خاصة في ظل التوقعات بتحسين مستوى المعيشة، وقد كشفت مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، حقيقة الأمر، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع،

موعد تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، العديد من الأخبار حول زيادة الحد الادني للأجور 2025، وقد كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن ما تم تداوله ليس له اي اساس من الصحة، مؤكدا أنه لم تعقد أي اجتماعات حتى الآن بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وموعد تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025، مشيرا إلى غياب الخطط الرسمية لهذه الزيادة في الوقت الراهن.

وأوضح البدوي أنه يحب أن تكون الزيادة متوافقة مع احتياجات الحياة المعيشية، معبرا عن أمله في أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور قريبا بما يتماشى مع متطلبات العاملين.

جدول زيادة الحد الادني للاجور 2025

وأعلنت وزارة المالية عن جدول الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للعديد من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وقد تم تحديد الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

يحصل موظف الدرجة الممتازة على 12،200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة العليا على 10،200 جنيه.

يحصل موظف درجة المدير العام على 9،200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الأولى:على 8،200 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الثانية على 8،000 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الثالثة على 7،500 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الرابعة على 7،000 جنيه.

يحصل موظف الدرجة الخامسة على 6،500 جنيه.

يحصل موظف الدرجة السادسة على 6،000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025

وكشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025، حيث من المقرر نزول راتب شهر فبراير بداية من 23 فبراير، مع صرف المتأخرات في أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر، وبالنسبة لمرتب مارس سوف يتم ايداعه من 23 مارس، مع صرف المتأخرات في أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر.