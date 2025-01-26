وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري الإسراء والمعراج .. وأدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات .

وأضافت الدكتورة منال عوض في برقيتها : وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم و رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .