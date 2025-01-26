كيليان مبابي رجل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 03:56 صباحاً - أحرز الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

وقدّم كيليان مبابي أداء كبيراً أمام بلد الوليد توّجه بتسجيل أهداف المباراة الثلاثة، أحدها من علامة الجزاء.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 15 هدفاً بفارق هدف واحد عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، متصدر هدافي الليجا.