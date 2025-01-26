كارلو أنشيلوتي: مبابي يتمتع بالكثير من الجودة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 03:56 صباحاً - علّق كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، على فوز فريقه 3-0 على بلد الوليد بهاتريك كيليان مبابي الأول بقميص ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة: مبابي يساهم كثيراً مع الفريق، لقد اكتسب إيقاعاً جيداً في الشهرين الماضيين، لقد كان يلعب بشكل جيد لفترة من الوقت، اليوم سجل هاتريك لأول مرة معنا… إنه يساهم كثيراً، لقد رأينا أنه يكتسب المزيد من الوتيرة منذ بعض الوقت، ومن الواضح أن هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا، لأنه لاعب يتمتع بالكثير من الجودة.

وأضاف أنشيلوتي: نحن بحاجة إلى إيجاد بعض التوازن، لقد قدمنا أداءً جيداً في الدوري واستفدنا من ذلك، لكن الدوري طويل جداً لدرجة أننا لا نستطيع أن نتصور أنه انتهى، لدينا ميزة صغيرة ونأمل أن نتمكن من الاستفادة منها في المباريات القادمة.

وقال أيضاً: ربما تعتقد أنها كانت مباراة سهلة، لكننا فكرنا في الأمر جيداً، لقد تعاملنا مع المباراة بشكل جيد ولم نكن متعجلين لفرض اللعب وعندما افتتحنا التسجيل كانت المباراة أقل تعقيداً من المعتاد… لقد تمكنا من تسريع وتيرة العمل، شيئاً فشيئاً، دخلنا في ديناميكية جيدة، نتحسن في الجوانب التي كانت ضعيفة في المباريات السابقة، حان الوقت الآن من أجل المضي قدماً.