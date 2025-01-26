الدكتور محمد مصطفى عرفي يشارك بأحدث رواياته ”جاسوس رغم أنفه” في معرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 12:32 مساءً - يشارك الكاتب والروائي الدكتور محمد مصطفى عرفي بروايته الجديدة "جاسوس رغم أنفه" في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين، وهي الرواية التي صدرت مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية.

وتعد رواية "جاسوس رغم أنفه" رحلة ينتقل فيها القارئ لبرهة من عالمه إلى أجواء الإثارة والإرهاب والجاسوسية والحب والمغامرة حيث يسرد الكاتب في روايته قصة بطل العمل الأدبي "إسماعيل كمال" الذي يهبط من الطائرة ليجد نفسه مُقتادًا إلى تحقيق استمر لساعات طويلة، ليعود به هذا التحقيق إلى سنوات طويلة مضت، سنوات الشباب المبكر في أعماق جذور الفقر وسنوات اللاأمل، حيث يعود به إلى التفكير في السنوات الطويلة التي قضاها بين عائلته التي تعمل بالفلاحة ، وتعود به إلى تعلقه ووالده ببذرة أمل لم يستطع الأب غرسها في التربة التي يزرعها فغرسها في ابنه الذي التحق بكلية السياسة والاقتصاد.

وتصطحب الرواية القارئ في رحلة شيقة منذ أن تخرج البطل "إسماعيل" وهو الشاب الذي لا يفكر سوى في الترقي بأي ثمن وهو الأمر الذي يقوده من فرصة لأخرى حتى يبلغ الفرصة الكبرى التي ستقلب حياته رأسًا على عقب ، وحتى بات مطلوبًا للتحقيق معه من قبل البعض من جهات العالم الكبرى.

وتعليقا على مشاركة روايته في المعرض..أعرب الدكتور محمد مصطفى عرفي عن سعادته بالمشاركة السنوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد واحدا من أعرق المعارض والمحافل الثقافية الدولية..واصفا المعرض بأنه فرصة مواتية للكتاب والناشرين لعرض كل جديد في سوق الأدب والنشر.

وقال عرفي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد كذلك جسرا للتلاقي الحضاري والثقافي بين مختلف الشعوب والدول حيث تحرص أعداد كبيرة من دول العالم على المشاركة في المعرض سواء بأجنحة رسمية أو من خلال دور النشر .. مشيدا بالتنظيم المتميز لنسخة هذا العام من المعرض ..موجها الشكر للقائمين على هذا المحفل الثقافي المهم لجهودهم وحرصهم على الخروج بنسخة استثنائية.

يذكر أن الدكتور محمد مصطفى عرفي هو كاتب وروائي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في القانون والعلاقات الدولية من لندن ، وصدرت له سبع روايات منها "حلو مر" ، و"شيء ما سيبقى فى مانهاتن" و"ظلال الكولوسيوم".