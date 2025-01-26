وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جنيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 10:28 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد ٢٦ يناير إلى جنيف، وذلك لترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان المقرر عقدها يوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير عبد العاطى ايضا خلال زيارته إلى جنيف مع مديرى عدد من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التي تتخذ جنيف مقراً لها، كما يشارك في جلسة حوارية "بمركز جنيف للسياسات الأمنية" لمناقشة الأزمات الإقليمية ورؤية مصر ازاءها.