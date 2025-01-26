الأبراج الأكثر تحديًا في التعامل: نظرة على ستة أبراج فلكية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

يهتم الكثيرون بعلم الأبراج وصفات كل برج، وغالبًا ما تُصنف الأبراج بناءً على سمات إيجابية وسلبية. في هذا المقال، سنتناول ستة أبراج فلكية تُعتبر “الأكثر تحديًا” أو “الأكثر تعقيدًا” في التعامل، مع التركيز على الصفات التي قد تجعل التفاعل مع مواليد هذه الأبراج صعبًا في بعض الأحيان.