نشكركم على متابعتكم خبر الأبراج الأكثر تحديًا في التعامل: نظرة على ستة أبراج فلكية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا
يهتم الكثيرون بعلم الأبراج وصفات كل برج، وغالبًا ما تُصنف الأبراج بناءً على سمات إيجابية وسلبية. في هذا المقال، سنتناول ستة أبراج فلكية تُعتبر “الأكثر تحديًا” أو “الأكثر تعقيدًا” في التعامل، مع التركيز على الصفات التي قد تجعل التفاعل مع مواليد هذه الأبراج صعبًا في بعض الأحيان.
- برج العقرب: يُعرف مواليد برج العقرب بشخصيتهم القوية والعاطفية للغاية. قد يُنظر إليهم على أنهم غامضون أو متسلطون أو انتقاميون. يتميزون أيضًا بشدة غيرتهم وقدرتهم على كتمان المشاعر. من ناحية أخرى، هم أصدقاء مخلصون وشغوفون للغاية.
- برج الجدي: يُعرف مواليد برج الجدي بطموحهم الشديد وجديتهم وانضباطهم. قد يُنظر إليهم على أنهم باردون أو متحفظون أو متشبثون بآرائهم. يميلون إلى وضع معايير عالية لأنفسهم وللآخرين، ما قد يُسبب ضغوطًا في العلاقات. لكنهم أيضًا يتميزون بالمسؤولية والوفاء.
- برج السرطان: يُعرف مواليد برج السرطان بحساسيتهم الشديدة وعاطفيتهم وتقلب مزاجهم. قد يُنظر إليهم على أنهم متشبثون بالماضي أو متملكون أو سريعو التأثر. يميلون إلى بناء جدران حول أنفسهم لحماية مشاعرهم، ما قد يُصعّب فهمهم. لكنهم أيضًا يتميزون بحنانهم وعمق مشاعرهم وولائهم لعائلاتهم.
- برج الثور: يُعرف مواليد برج الثور بعنادهم وتمسكهم بآرائهم و روتينهم. قد يُنظر إليهم على أنهم عنيدون أو ماديون أو كسولون في بعض الأحيان. يميلون إلى مقاومة التغيير بشدة. لكنهم أيضًا يتميزون بثباتهم وإخلاصهم وصبرهم.
- برج الأسد: يُعرف مواليد برج الأسد بثقتهم بأنفسهم وكبريائهم وحبهم للسيطرة. قد يُنظر إليهم على أنهم متمركزون حول أنفسهم أو متطلبون أو دراميون. يميلون إلى البحث عن الاهتمام والتقدير. لكنهم أيضًا يتميزون بكرمهم وطاقتهم الإيجابية وولائهم لأصدقائهم.
- برج الدلو: يُعرف مواليد برج الدلو باستقلاليتهم الشديدة وبرودهم الظاهري وابتعادهم عن التقاليد. قد يُنظر إليهم على أنهم غير تقليديين أو متمردين أو منفصلين عن الواقع. يميلون إلى وضع مسافة بينهم وبين الآخرين. لكنهم أيضًا يتميزون بإبداعهم وذكائهم ورؤيتهم للمستقبل