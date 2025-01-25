القاهرة - محمد ابراهيم - شيماء الشايب تطرح أغنية “هنعيش ولادك” احتفالًا بعيد الشرطة و25 يناير

أصدرت المطربة شيماء الشايب أغنية وطنية جديدة بعنوان “هنعيش ولادك”، احتفالًا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، والأغنية من كلمات الشاعر محمد سرحان، ألحان صالح نصر، وتوزيع وهندسة صوتية روبرت كمال.



وعلقت شيماء الشايب على العمل في تصريحات صحفية قائلة: "أغنية هنعيش ولادك، هي أول أغنية وطنية سجلتها بصوتي، قريبة من قلبي جدًا، تعكس حبي وتقديري لبلدي العظيم مصر، بتاريخها وناسها وأهلها الطيبين، المتعايشين مع أي ظروف وهو ما أردت توصيله من خلال كلماتها".

شيماء الشايب تطرح أغنية “هنعيش ولادك” احتفالًا بعيد الشرطة و25 يناير

وتابعت: "ضروري على كل فنان تجاه بلده كونه صاحب تأثير في المجتمع، أن يقدم ما يفيدها، سواء ممثل أو مطرب، عشنا أمور صعبة وتجاوزنها بالصمود والصبر، أغنية هنعيش ولادك، رسالتها أننا سنظل نعشق ونحب مصر مهما حصل، وأن أم الأسرة قد يكون بينها وأولادها خلافات، لكنها أمهم في النهاية، لن يبتعدوا عنها، وسنظل نحبها ونعود لحضنها، نحرص دائمًا أن تكون في مكانتها التي تستحقها".



وأضافت: "أحب بلدي، وما يميز مصر أن الشعب والشرطة والجيش، يد واحدة، أمام أي عدو يحاول اختراق حاجز الأمان والسلام الذي يسود فيها، وأنها مساندة لكل الدول العربية في كل الظروف".



وأشارت: "أحضر حاليًا لطرح ميني ألبوم جديد، يضم أكثر من أغنية وفيه مفاجآت، يرى النور خلال أسابيع قليلة".

الأغنية تأتي كإهداء واحتفاء بالوطن وشعبه في مناسبة وطنية تجمع بين تاريخ مصر وتضحيات أبنائها.



كلمات أغنية "هنعيش ولادك" لشيماء الشايب

وتقول كلمات أغنية هنعيش ولادك: "هنعيش ولادك مهما يحصل نقوم ونسند بعض، هنعيش ولادك مش هتنسى قلوبنا يوم الوعد، كل واحد فينا حبك لازم يصونك، كل واحد منا ابنك وملامحه لونك، كل واحد حس بيكي ابنك يا مصر، كل واحد خان ضميره مش مننا، كل واحد غش غيره خان حلمنا".