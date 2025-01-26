نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (19): هوفنهايم يستقبل آينتراخت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الأحد، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي هوفنهايم مع آينتراحت فرانكفورت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت باولي مع يونيون برلين الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
فولفسبورغ × هولشتاين كيل 2-2
بوروسيا دورتموند × فيردربريمن 2-2
فرايبورغ × بايرن ميونيخ 1-2
ماينز × شتوتغارت 2-0
أوجسبورغ × هايدنهايم 2-1
لايبزيج × باير ليفركوزن 2-2
بوروسيا مونشنغلادباخ × بوخوم 3-0
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 48 نقطة
2- باير ليفركوزن: 42 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 36 نقطة
4- شتوتغارت: 32 نقطة
5- لايبزيج: 32 نقطة