الدوري الألماني (19): هوفنهايم يستقبل آينتراخت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الأحد، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي هوفنهايم مع آينتراحت فرانكفورت الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت باولي مع يونيون برلين الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

فولفسبورغ × هولشتاين كيل 2-2

بوروسيا دورتموند × فيردربريمن 2-2

فرايبورغ × بايرن ميونيخ 1-2

ماينز × شتوتغارت 2-0

أوجسبورغ × هايدنهايم 2-1

لايبزيج × باير ليفركوزن 2-2

بوروسيا مونشنغلادباخ × بوخوم 3-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 48 نقطة

2- باير ليفركوزن: 42 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 36 نقطة

4- شتوتغارت: 32 نقطة

5- لايبزيج: 32 نقطة