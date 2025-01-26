نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 زيجات وإصابة بالسكري.. حميد الشاعري يكشف عن إصابته بالسكري ويثير الجدل بتفاصيل حياته الخاصة في أول ظهور بعد العملية الجراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حميد الشاعري يتصدر تريند جوجل بعد إعلان إصابته بالسكري

أثار الفنان حميد الشاعري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف خلال الساعات الماضية عن إصابته بمرض السكري للمرة الأولى، ما جعله يتصدر محرك البحث "جوجل" ويصبح حديث الجمهور.

فاجأ الشاعري جمهوره بإعلان هذه المعلومات الشخصية في برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش"، الذي يُعرض على قناة "الشرق للأخبار"، ليتحدث عن معاناته مع المرض وأثره على نمط حياته.

حميد الشاعري: "السكري أصبح جزءًا من حياتي وأتبع نظامًا غذائيًا صحيًا"

خلال اللقاء، تحدث الشاعري عن تحدياته اليومية مع مرض السكري، مشيرًا إلى أنه أصبح جزءًا من حياته، لكنه التزم بنظام غذائي صحي صارم للمحافظة على صحته. وأوضح أنه يتبع تعليمات الأطباء ويحرص على تناول طعام يساهم في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، خاصة بعد أن أصبح لديه وعي أكبر بكيفية التعامل مع المرض.

رفض طبق "المبكبكة" بسبب السكري

في لحظة فكاهية، طلب مقدم البرنامج معتز الدمرداش من الشاعري تناول طبق "المبكبكة" الليبية الشهيرة، وهو طبق دسم تقليدي. إلا أن الشاعري رفض قائلًا: "مش هقدر أتناولها بسبب حالتي الصحية واحتياجات نظامي الغذائي". لاقت هذه اللحظة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أبدوا تعاطفهم مع الفنان، مؤكدين أهمية الالتزام بالأنظمة الغذائية في مثل هذه الحالات.

حميد الشاعري يكشف عن تفاصيل حياته الشخصية و5 زيجات سابقة

لم يقتصر الحديث على الحالة الصحية فقط، بل تطرق الشاعري أيضًا إلى تفاصيل حياته الشخصية التي كانت محورًا للحديث. حيث كشف زواجه خمس مرات، مشيرًا إلى أنه حاليًا مطلق ولا يفكر في الزواج مجددًا.

وأضاف ممازحًا: "أنا مطلق حاليًا وكنت متجوز 5 مرات، ده نصيب وقدر"، كما أشار إلى أن ابنه نصحه بعدم التفكير في الزواج مرة أخرى، قائلًا: "دلوقتي بجهز ولادي للجواز".

أزمة صحية كبيرة: عملية جراحية في العين وتأثيرها على حياته

وفي حديثه عن مشكلات صحية أخرى، كشف الشاعري أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية في العين بعد أزمة صحية استدعت فحوصات طبية مكثفة. أكد الشاعري أن حالته الصحية قد تحسنت بعد العملية، ولكنه لا يزال يتابع حالته الصحية بشكل دوري، موضحًا أن الأطباء قد نصحوه بالراحة التامة في الفترة الأولى بعد الجراحة.

الفنانون المصريون ومرض السكري: حالات مشابهة تكشف عن تحديات الحياة الصحية

إصابة حميد الشاعري بالسكري تفتح ملف مرض السكري بين الفنانين المصريين، حيث سبق وأن كشف عدد من النجوم عن معاناتهم مع هذا المرض. من أبرزهم الفنانة ليلى علوي التي أعلنت عن إصابتها بالسكري في وقت سابق، بالإضافة إلى الفنان مصطفى قمر الذي تحدث عن التحديات الصحية التي واجهها بسبب السكري وأهمية التغذية الصحية والرياضة في حياته اليومية. مثل هذه الحالات تساهم في رفع الوعي بين الجمهور حول المرض وأهمية الوقاية والعلاج المبكر.

ختامًا: حميد الشاعري، النجم الذي واجه التحديات الصحية بكل قوة

بحلول حميد الشاعري على الترند في الساعات الأخيرة، تتجدد تساؤلات الجمهور حول النجوم الذين يعيشون حياة صحية مليئة بالتحديات والنجاحات.

الشاعري لم يكن مجرد نجم في عالم الموسيقى، بل أصبح مصدر إلهام للكثيرين ممن يواجهون أمراضًا مزمنة مثل السكري.