نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية العديد من المواجهات المثيرة غدًا، الاثنين الموافق 27 يناير. إليكم أبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات: الدوري الإسباني – الجولة الـ21: ألافيس × سيلتا فيغو – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الإيطالي – الجولة الـ22: فينيزيا × هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة. مونزا × جنوى – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري السعودي: ضمك × الاتحاد – الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة. الشباب × الفيحاء – الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة. القادسية × الهلال – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.