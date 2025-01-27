الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في جميع الدوريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية العديد من المواجهات المثيرة غدًا، الاثنين الموافق 27 يناير. إليكم أبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات:

الدوري الإسباني – الجولة الـ21:

ألافيس × سيلتا فيغو – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.


الدوري الإيطالي – الجولة الـ22:

فينيزيا × هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مونزا × جنوى – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.


الدوري السعودي:

ضمك × الاتحاد – الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب × الفيحاء – الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القادسية × الهلال – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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