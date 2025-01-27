القاهرة - محمد ابراهيم - أقيمت اليوم فعاليات ندوة توقيع الدكتور سعد الدين هلالى ويديرها الاعلامى طارق علام وتحدث هلالى عن كتابه الجديد “ فقه المواريث المقارن من هدى القرآن والسنة”

بحضور طارق علام..انطلاق ندوة سعد الدين هلالى

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 لعام 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي. يبدأ المعرض يوم الخميس، 23 يناير 2025، ويستمر حتى الأربعاء، 5 فبراير 2025.

تكون ساعات الزيارة من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمتد الوقت حتى الساعة 9 مساءً.

تبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات مصرية.