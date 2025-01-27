شاهد.. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد نجلها خالد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يناير 2025 10:28 صباحاً - شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو تضمن مجموعة من الصور التي تجمعها بنجلها خالد، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت ليلى في رسالتها المؤثرة:

“ابني خالد، كل عام وأنت بألف خير يا قلبي يا روحي وعقلي، تعرف أنا بأحيا بيك وليك وديما فخورة بيك لأنك بقيت مسؤول وعندك رؤية، صحيح أنا ماما لكن بتعلم منك ومن رؤيتك المختلفة، صاحبي وحبيب قلبي من جوا قوي، مستقبلك هو مستقبلي وأهم من مستقبلي وأهم مني

أنت هدية من ربنا لي وأنا بهديك عمري ودعائي، ربنا يبارك لك يا طيب يا حنين ويقدرك على كل الخير ويحفظك ويرزقك بكل الخير. يا أغلى من حياتي،ماما ليلى علوي.”