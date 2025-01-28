لهذا السبب...يسرا محنوش تتصدر التريند

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أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة التونسية يسرا محنوش نجاحًا لافتًا مع طرح ألبومها الجديد "يسرا محنوش 2025"، لتتصدر قائمة الأكثر تداولًا على منصة إكس في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.

الألبوم، الذي صدر عن شركة روتانا للصوتيات، يضم سبع أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، ويتميز بتنوعه بين اللهجات الخليجية والعراقية والمصرية. وقد تعاونت محنوش مع نخبة من كبار الشعراء العرب، من بينهم الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن في أغنية "قلت المطر"، وخالد المريخي في "صدقني" و*"عيش يومك"*. كما حملت أغنية "أه وآهين" كلمات الفنان كاظم الساهر، بينما كتب حسين السيد أغنية "أحبك تاني".

لم يقتصر الإبداع على الكلمات والألحان فقط، بل شارك في العمل نخبة من أبرز الموزعين الموسيقيين العرب، مما أضفى عليه تنوعًا موسيقيًا فريدًا.

وقد لاقى الألبوم تفاعلًا واسعًا، حيث تصدر هاشتاغ "يسرا محنوش سيدةالطرب" قائمة الترند على إكس في السعودية، وحقق أكثر من خمسة ملايين مشاهدة على يوتيوب في أيام قليلة، مما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على هذا الإصدار.