نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يواسون أحمد فهيم في عزاء والدته بحضور أحمد خالد صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الفنان أحمد فهيم عزاء والدته، السيدة وفاء صالح، مساء الأربعاء 29 يناير، بمقر المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، حيث حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مشاركته لحظات الفقد الأليمة وتقديم واجب العزاء.

حضور نجوم الفن

وشهد العزاء حضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين، من بينهم أحمد رزق، أحمد فهمي، إيهاب فهمي، محمد أنور، أحمد داش، محمد محمود، أحمد الشامي، أحمد التهامي، إسلام جمال، عزوز عادل، وهاني مهنا، كما حضرت الإعلامية مها الصغير برفقة نجلها ياسين السقا، والفنان محمد رضوان، والمؤلف محمد سمير مبروك، والفنان إسماعيل فرغلي.

وتلقى أحمد خالد صالح العزاء إلى جانب أحمد فهيم، حيث حرص الفنانون على مواساتهما، خاصة أن الراحلة كانت عمته، في مشهد يبرز مدى التلاحم والدعم بين نجوم الوسط الفني في اللحظات الصعبة.

أحمد فهيم

تصدر اسم الفنان أحمد فهيم تريند جوجل فور انتشار أنباء حول وفاة والدته، حيث أعلن فهيم عن موعد عزاء والدته بالشيخ زايد.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "إنا لله وانا إليه راجعون، إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله، أمي الغالية السيدة / وفاء صالح في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد (ب) الاربعاء الموافق 29 يناير عقب صلاة المغرب".

كما قرر الفنان أحمد فهيم منع التصوير في عزاء والدته قائًلا:" مع كامل تقديرنا واحترامنا للسادة الصحفيين برجاء العلم أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط، وشكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروها في أحبابكم".



يشار إلى أنه تم تشييع جثمان والدة الفنان أحمد فهيم، من مسجد الشرطة وحرص كل من الفنان عصام السقا، ومحمد لطفي، وإيهاب فهمي، ومؤمن نور، وعفاف مصطفى، على مساندة الفنان أحمد فهيم في جنازة والدته.

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (1)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (2)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (3)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (4)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (5)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (6)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (7)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (8)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (9)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (10)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (11)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (12)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (13)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (14)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (15)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (16)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (17)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (18)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (19)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (20)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (21)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (22)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (23)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (24)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (25)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (26)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (27)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (28)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (29)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (30)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (31)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (32)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (33)

عزاء والدة الفنان احمد فهيم (34)