هكذا يظهر حسن الرداد وإيمي سمير غانم في 'عقبال عندكوا' رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الثنائي حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم عقبال عندكوا.

يظهر حسن الرداد وإيمي في عقبال عندكوا رمضان 2025

وكشف الحساب الرسمي لقنوات dmc منذ قليل عبر إنستجرام، اللوكات التي يظهر بها حسن وإيمي خلال الإعلان التشويقي الأول للمسلسل عقبال عندكوا.

تفاصيل مسلسل عقبال عندكوا

وظهر حسن وإيمي بأكثر من شخصية خلال الإعلان، والمسلسل يدور في إطار كوميدي فانتازي، وكان يحمل في البداية اسم مش هو ولا هي، قبل أن يستقر صناعه على عقبال عندكوا كاسم نهائي للعمل.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

ومسلسل عقبال عندكوا، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، محمد ثروت، مع عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون على مدار الحلقات، ومنهم علاء مرسي، إنعام سالوسة، عارفة عبدالرسول، وإسماعيل فرغلي، والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

وكان اخر اعمال إيمي سمير غانم هو مسلسل سوبر ميرو في موسم 2019، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وشارك بجانب إيمي في بطولة المسلسل، والدها الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، وإنعام سالوسة، والعمل من تأليف محمد محمدي وأحمد محي وإخراج وليد الحلفاوي.

اخر اعمال حسن الرداد

وكان اخر اعمال حسن الرداد هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل محارب، وظهر حسن خلال أحداث المسلسل بدور عزيز محارب وهو شاب صعيدي يعمل سائق ميكروباص، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته مع تتابع الأحداث ويحاول حلها، وشارك في بطولته: أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.