العالم اليوم - "يشرفني استضافتك كأول زعيم أجنبي".. رسالة من ترامب لنتنياهو

انتم الان تتابعون خبر "يشرفني استضافتك كأول زعيم أجنبي".. رسالة من ترامب لنتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:22 مساءً - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل دعوته لزيارة واشنطن.

وقال نتنياهو في الرسالة التي نشرها مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد على منصة "إكس": "أود أن أدعوك رسميا إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وأتطلع إلى مناقشة كيفية تحقيق السلام لإسرائيل وجيرانها، والجهود المبدولة لمواجهة خصومنا المشتركين".

وأضاف ترامب مخاطبا نتياهو: " سيكون شرفا لي أن أستضيفك كأول زعيم أجنبي لي خلال فترة ولايتي الثانية".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه تلقى دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

وقال مكتب نتنياهو في بيان أن "رئيس الوزراء نتانياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب".

يأتي ذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، الأحد الماضي.