«عشبة المعجزة اللي في كل بيت ومحدش بياخد باله منها بتخلصك من السعال والزكام في لحظات»

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رياض - احمد صلاح - تعد عشبة العرقسوس من النباتات الطبية التي استخدمت منذ القدم في علاج العديد من الأمراض خاصة تلك المتعلقة بالجهاز التنفسي والهضمي تحتوي جذور العرقسوس على مركب الجليسيريزين الذي يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات مما يجعله فعالًا في تهدئة السعال وتخفيف أعراض البرد بالإضافة إلى ذلك يسهم العرقسوس في تقليل التهابات الحلق وتسهيل خروج البلغم مما يساعد في تنظيف الممرات التنفسية وتعزيز الراحة التنفسية.

كيفية تحضير مشروب العرقسوس

للاستفادة من فوائد العرقسوس في علاج السعال والبرد يمكن تحضير مشروب العرقسوس باتباع الخطوات التالية:

المكونات ملعقة كبيرة من جذور العرقسوس المجففة وكوب من الماء الساخن

طريقة التحضير يضاف العرقسوس إلى الماء الساخن ويترك لينقع لمدة 10-15 دقيقة

التصفية والتقديم يصفى المشروب ويشرب دافئًا

ينصح بتناول هذا المشروب مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج مع مراعاة عدم الإفراط في استهلاك العرقسوس خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم نظرًا لإمكانية تأثيره على مستويات الضغط.

فوائد إضافية للعرقسوس

إلى جانب دوره في تهدئة السعال وعلاج نزلات البرد يمتلك العرقسوس فوائد صحية أخرى فهو يسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تقليل التهابات المعدة وتهدئة القرحة المعدية كما يعزز العرقسوس مناعة الجسم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة مما يساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الاحتياطات والتحذيرات