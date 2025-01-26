الكويت تعرض إسهاماتها في نشر الوعي والثقافة عربياً وإقليمياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 08:32 صباحاً - - عبدالله الرفدي: للمعرض أهمية خاصة لتزامنه مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي

- منيرة المياس: جناح الوزارة يتضمن عدداً كبيراً من الإصدارات المتنوعة

أبرز جناح وزارة الإعلام المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، دور الكويت وإسهاماتها في نشر الوعي والثقافة في محيطهما العربي والإقليمي، خصوصاً أن الكويت هي عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الإعلام العربي لعام 2025.

وقال مراقب المعارض بإدارة المعارض والإصدارات الإعلامية بوزارة الإعلام عبدالله الرفدي، في تصريح لـ«كونا»، في جناح الكويت بالمعرض، إن «دولة الكويت ممثلة في وزارة الإعلام حريصة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما له من مكانة عريقة بين الجمهور العربي القارئ».

وأشار الرفدي، إلى أن «هذه النسخة من المعرض تكتسب أهمية خاصة كونها تتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية والإعلام العربي لعام 2025، لذا حرصت وزارة الإعلام على المشاركة بإصدارات مختلفة ومتنوعة تتناول الجانب الثقافي للكويت». وأوضح أن من أبرز هذه الإصدارات «الوجهات الثقافية في دولة الكويت» و«دولة الكويت والثقافة» و«الأماكن السياحية والمتاحف بدولة الكويت» وغيرها.

وأضاف أن جناح وزارة الإعلام بمعرض القاهرة للكتاب يحتوي كذلك على مجموعة متميزة من إصدارات الوزارة الخاصة بالطفل العربي. ونوه بحرص الوزارة على دعم المؤلف، من خلال عرض إصدارات خاصة في المعرض، ومنها «المياه الجوفية في الكويت من ناحية الطبيعة»، و«الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني» و«المدرسة المباركية» و«ملامح من تاريخ دولة الكويت» وغيرها.

وحول إشادة جمهور المعرض بدعم الكويت للقضية الفلسطينية، أكد الرفدي، أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت «قضية مبدأ» وأنها تقف مع الأشقاء الفلسطينيين «قلباً وقالباً» مشيراً إلى اهتمام وزارة الإعلام بإبراز هذا الدعم، من خلال مجموعة من الإصدارات بالجناح. وقال إن «وزارة الإعلام حرصت على أن يحتوي كل إصدار من إصداراتها على«باركود»لعرض استراتيجيتها في إطار التسويق لرؤية الكويت 2035.

من جهتها، أكدت منيرة المياس، من قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام، في تصريح مماثل لـ«كونا»، أن الوزارة حريصة على المشاركة بشكل مستمر في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وأوضحت المياس أن جناح الوزارة يتضمن عدداً كبيراً من الإصدارات المتنوعة التي تتحدث عن الحضارة والثقافة والفنون الشعبية الكويتية، باعتبار أن «الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025، بالإضافة إلى بعض الكتب الخاصة بالأطفال وكتب التلوين لهم أيضاً».

وأشادت بالتنظيم الجيد لفعاليات المعرض والحضور الكثيف لهذه النسخة، حيث تشارك نحو 80 دولة حول العالم، منها 10 دول تشارك بالمعرض للمرة الأولى، فيما يضم نحو 1350 دار نشر و6000 عارض.