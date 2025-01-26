الاحتلال: استمرار غلق محور نتساريم حتى الإفراج عن أربيل يهود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 08:32 صباحاً - أعلن المُتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وقال متحدث الاحتلال في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس؛ وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

وشدد على أن محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل، طالبًا من الفلسطينيين الانصياع إلى التعليمات للحفاظ على سلامتكم.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تسلمت، أمس السبت، 4 مجندات محتجزات من حماس، وستفرج بالمقابل عن أسرى فلسطينيين، وفقًا للاتفاق، في إشارة إلى أنه لن تكون هناك خطوات إضافية، مثل انسحاب قوات الاحتلال من محور "نتساريم"، حتى يتم حل قضية المحتجزة يهودا.

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنهم يتوقعون أن تطلق "حماس" سراح أربيل يهود خلال الأيام القليلة المقبلة، وبحسبهم، إذا تم ذلك، فسيُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حينها.

وذكرت القناة أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، وأن إسرائيل أبلغت بشكل واضح أنَّ الانسحاب من محور "نتساريم" لن يتم قبل حل قضية المحتجزة يهود.