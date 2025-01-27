العالم اليوم - رئيس كولومبيا يتراجع بعد تهديدات ترامب: سنستقبل المهاجرين

انتم الان تتابعون خبر رئيس كولومبيا يتراجع بعد تهديدات ترامب: سنستقبل المهاجرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 12:24 صباحاً - بعد رد فعل عنيف من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، تراجع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو في نزاع حول رحلات الترحيل الجوية التي اعتبرها "غير إنسانية".

وأعلن مكتب بيترو، الأحد، أن الحكومة ستتيح الطائرة الرئاسية من أجل "تسهيل العودة الإنسانية للمواطنين الكولومبيين".

وقال في الوقت نفسه إن كولومبيا تجري محادثات نشطة مع الحكومة الأميركية للوصول إلى اتفاقات، من أجل "ضمان حد أدنى من الاحترام والمعاملة الإنسانية للمواطنين أثناء عملية الترحيل".

وكانت كولومبيا قد منعت في وقت سابق هبوط طائرتين عسكريتين أميركيتين تحملان مهاجرين كولومبيين، تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وبرر بيترو قراره بالقول إن المهاجرين "ليسوا مجرمين ويجب أن يعاملوا بكرامة".

ورد ترامب بعنف على الفور، وقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السلع القادمة للولايات المتحدة من كولومبيا، على أن تصل النسبة إلى 50 بالمئة خلال أسبوع واحد.