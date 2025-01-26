ترامب: زيارتي الخارجية الأولى قد تكون للسعودية أو بريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 08:32 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنَّ زيارته الخارجية الأولى قد تكون إلى المملكة العربية السعودية أو المملكة المتحدة.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين نقلته "رويترز" على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" إنَّ وجهته الخارجية الأولى قد تكون السعودية، على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأمريكيين بزيارة بريطانيا أولًا.

وذكر ترامب أنَّ آخر مرة سافر فيها إلى السعودية كانت لأن المملكة وافقت على شراء بضائع أمريكية بمليارات الدولارات.

وتابع: "إذا كان العرض مناسبًا، فسأفعل ذلك مرة أخرى".

وردًا على سؤال بشأن ما كان سيتوافق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حال ذهابه إلى المملكة المتحدة، أجاب ترامب: "نعم، لقد التقيت به 3 مرات بالفعل، لقد جاء لرؤيتي مرتين، لديّ مكالمة هاتفية معه خلال الـ 24 ساعة المقبلة، أنا أتفق معه جيدًا".

وتابع: "إنه ليبرالي، وهو ما يختلف قليلًا عني، لكنني أعتقد أنه شخص جيد جدًا، أعتقد أنه قام بعمل جيد جدًا حتى الآن، لقد مثل بلاده من حيث فلسفته".

وقال: "قد لا أتفق مع فلسفته، لكن لديّ علاقة جيدة جدًا معه، لقد رأيته مرتين، وتناولت العشاء معه في برج "ترامب"، كما تعلمون على الأرجح".