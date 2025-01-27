العالم اليوم - بالمثل.. رئيس كولومبيا يرد على عقوبات ترامب

انتم الان تتابعون خبر بالمثل.. رئيس كولومبيا يرد على عقوبات ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 01:21 صباحاً - قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، إن بلاده ستطبق رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات المنتجات الأميركية، ردا على العقوبات التي أعلنها نظيره الأميركي دونالد ترامب ضد بوغوتا التي كانت أعادت طائرات تقل مهاجرين.

وكان بيترو قد أعلن في البداية على منصة "إكس" فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة، لكنه حذف المنشور بعد ذلك وكتب أنه أصدر تعليماته لوزير التجارة الخارجية "برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى 25 بالمئة".

وفي وقت سابق من الأحد، أمر ترامب بفرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات وإجراءات انتقامية أخرى ضد كولومبيا، ردا على رفضها قبول رحلتين جويتين لترحيل مهاجرين.

وقال ترامب إن هذه الإجراءات ضرورية لأن قرار بيترو "عرض للخطر" الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن ترامب قوله إنه وجه إدارته لفرض "رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع القادمة للولايات المتحدة" من كولومبيا، على أن تصل النسبة إلى 50 بالمئة "خلال أسبوع واحد".

وأعلن ترامب أيضا عن فرض حظر على سفر مسؤولي الحكومة، وكذلك قيود على التأشيرات لـ"حلفائهم وأنصارهم".

وأضاف ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "هذه الإجراءات هي مجرد بداية. لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وعودة المجرمين الذين أجبروهم على الدخول إلى الولايات المتحدة".

وكان بيترو قد قال في وقت سابق اليوم الأحد إن حكومته لن تقبل رحلات جوية تحمل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة قبل أن تضع إدارة ترامب بروتوكولا يعاملهم "بكرامة".

وجاء إعلان بيترو في منشورين على موقع "اكس"، أحدهما تضمن مقطع فيديو لمهاجرين تم ترحيلهم إلى البرازيل وهم يمشون على مدرج طائرات وأيديهم وأقدامهم مقيدة.

وتابع بيترو أنه لا يمكن أن يجبر مهاجرين على البقاء في دولة "لا ترغب في وجودهم".

واضاف بيترو: "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بالكرامة التي يستحقها الإنسان. لهذا السبب أعدت الطائرات العسكرية الأميركية التي كانت تقل مهاجرين كولومبيين".

وذكر أن بلاده ستستقبل الكولومبيين في "طائرات مدنية"، و"من دون معاملة مثل المجرمين".

وفي إطار سلسلة من الإجراءات للوفاء بوعود ترامب خلال حملته الانتخابية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، تستخدم حكومته قوات عسكرية عاملة للمساعدة في تأمين الحدود وتنفيذ عمليات الترحيل.

وهبطت طائرتا شحن من طراز "سي 17" تابعتان للقوات الجوية تحملان مهاجرين تم إجلاؤهم من الولايات المتحدة في وقت مبكر من الجمعة في غواتيمالا، وفي اليوم نفسه، استقبلت هندوراس رحلتي ترحيل تقلان 193 شخصا.

كما اشتكت الحكومة البرازيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع من المعاملة "المهينة" لعشرات المهاجرين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى مدينة بيلو هوريزونتي.

وتوقفت الطائرة في مدينة ماناوس حيث علمت الحكومة البرازيلية بظروف المهاجرين المرحلين، وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية أنه تم تقييد أيدي المهاجرين وكان مكيف الهواء في الطائرة معطلا، ثم تم تحرير المهاجرين من قيودهم ونقلهم على متن طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة، إنه تم بالفعل ترحيل مئات الأشخاص على متن طائرات عسكرية.