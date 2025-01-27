العالم اليوم - قطر تعلن حل أزمة الرهينة أربيل يهود.. ونتنياهو يعلق

انتم الان تتابعون خبر قطر تعلن حل أزمة الرهينة أربيل يهود.. ونتنياهو يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 01:21 صباحاً - أعلنت قطر، ليل الأحد، التوصل إلى حل لأزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، التي تسببت في تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه "تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة، كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".

وتابع الأنصاري في منشور على منصة "إكس": "في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداء من صباح الإثنين بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع، كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى".

وبعد البيان القطري، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس ستفرج عن يهود واثنين آخرين.

وأضاف المكتب أن "إسرائيل ستسمح للفلسطينيين بالعبور لشمال قطاع غزة بدءا من صباح الإثنين".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، على إطلاق 33 رهينة إسرائيلية خلال الأسابيع الستة الأولى، مقابل 1900 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأُطلق سراح 7 نساء حتى الآن، من بينهن 4 نساء السبت، بينما لا تزال الرهينة أربيل يهود (29 عاما) محتجزة لدى حماس منذ الهجوم الذي نفذته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وصباح الأحد، اتهم مكتب نتنياهو حماس بانتهاك اثنين من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال: "خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التبادل أمس (السبت)، ارتكبت حماس انتهاكين، إذ لم يتم الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المقرر الإفراج عنها السبت، كما لم يتم تقديم القائمة التفصيلية لوضع جميع الرهائن".

وردا على ذلك، قررت إسرائيل منع عودة عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين باتجاه شمال قطاع غزة المدمر من جراء الحرب، حتى يتم حل هذه القضية.

وفي المقابل، اتهمت حماس إسرائيل بـ"خرق الاتفاق" عبر منع عودة النازحين إلى شمال القطاع.