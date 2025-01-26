لماذا نشعر أن هاتفنا يهتزّ ويرّن بينما لا يفعل هذا؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 08:56 صباحاً - الوهم الرقمي: فهم ظاهرة الاهتزاز الوهمي في الهواتف الذكية

في عصر التكنولوجيا الحديثة والهواتف الذكية، أصبح العديد منا يعتمد بشكل كبير على أجهزته المحمولة للاتصال والدردشة، وأداء المهام اليومية. ومع هذا الاستخدام المتزايد، ظهرت ظاهرة قد تبدو غريبة للكثيرين وهي “الوهم الرقمي” أو الاهتزاز الوهمي للهاتف.

ما هو الاهتزاز الوهمي؟

الاهتزاز الوهمي هو شعور الشخص بأن هاتفه يهتز أو يرن بينما هو في الواقع على حالة سكون. قد يعتقد الكثيرون أن هذا قد يكون رد فعل طبيعياً عندما يكون الشخص بانتظار رسالة أو مكالمة هامة، ولكن الأسباب وراء هذا الإحساس يمكن أن تكون أعمق.

الأسباب النفسية والبيولوجية

يتأصل الاهتزاز الوهمي في عدة عوامل نفسية وبيولوجية:

التكيف الشرطي: مع تكرار تلقي الإشعارات، يقوم الدماغ بربط الاهتزازات بأهمية المعلومات الواردة، وهذا الربط يجعلنا نكون أكثر حساسية لأي شعور مشابه.

مع تكرار تلقي الإشعارات، يقوم الدماغ بربط الاهتزازات بأهمية المعلومات الواردة، وهذا الربط يجعلنا نكون أكثر حساسية لأي شعور مشابه. الإجهاد والقلق: في بعض الحالات، إذا كان الشخص قلقاً أو تحت ضغط كبير بشأن تلقي معلومات عاجلة، يمكن أن يصبح أكثر عرضة للشعور بالاهتزازات الوهمية.

التأثيرات الاجتماعية والتقنية

بالإضافة إلى الأسباب البيولوجية والنفسية، هناك أيضاً عوامل اجتماعية وتقنية تسهم في هذه الظاهرة:

التعود على التواجد الدائم على الشبكة: في عالم مرتبط رقمياً، يصبح من المعتاد أن نشعر بالحاجة إلى أن نكون متاحين دائماً، مما يحفز رغبتنا في التحقق المستمر من الهاتف.

في عالم مرتبط رقمياً، يصبح من المعتاد أن نشعر بالحاجة إلى أن نكون متاحين دائماً، مما يحفز رغبتنا في التحقق المستمر من الهاتف. التقنيات المتقدمة: التطبيقات الحديثة ترسل إشعارات متنوعة، مما يؤدي إلى زيادة التداخل النفسي مع الهاتف والطريقة التي ندرك بها الإشعارات.

كيفية التغلب على الاهتزاز الوهمي

إذا كنت تشعر بأن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على حياتك اليومية، هناك عدة طرق يمكنك اتباعها لتقليل تأثيرها:

تخصيص أوقات محددة للتحقق من الهاتف بدلاً من القيام بذلك بشكل مستمر.

إيقاف الإشعارات غير الضرورية لتقليل عدد التنبيهات التي تتلقاها.

ممارسة تقنيات التهدئة مثل التأمل أو التنفس العميق لتقليل مستوى الإجهاد اليومي.

في النهاية، من المهم أن ندرك أن هذه الظاهرة هي نتيجة طبيعية لارتباطنا العميق بالتكنولوجيا، ويمكن إدارتها بطريقة إيجابية للحد من تأثيرها على حياتنا اليومية.