أحمد عبد العزيز يعود للأدوار الصعيدية بعد 16 عامًا في "فهد البطل"

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أحمد جودة - القاهرة -

بعد غياب استمر 16 عامًا عن الأدوار الصعيدية، يعود الفنان أحمد عبد العزيز إلى هذا اللون الدرامي من خلال مسلسل "فهد البطل"، المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث كشفت منصة WATCH IT عن بوستر رسمي للعمل يظهر فيه عبد العزيز بالزي الصعيدي، مما أثار حماس الجمهور الذي ما دام ارتبط بأدائه المميز في الأعمال الصعيدية.

عودة إلى الجذور الصعيدية بعد "دموع في حضن الجبل"

يعد هذا الدور عودة قوية لأحمد عبد العزيز إلى الدراما الصعيدية بعد آخر أعماله "دموع في حضن الجبل" الذي عرض عام 2008، من إخراج أشرف سالم، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقتها. ومن المعروف أن عبد العزيز من أبرز الفنانين الذين برعوا في تقديم الشخصيات الصعيدية بواقعية شديدة، وهو ما يجعله أحد الأسماء المهمة في هذا النوع من الدراما.

تفاصيل مسلسل "فهد البطل"

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ويشاركه في البطولة نخبة من الفنانين، منهم ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، مجدي بدر وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي ممزوج بخط درامي صعيدي، ما يضيف إليه عمقًا دراميًا خاصًا، ويعزز من عنصر التشويق والإثارة.

ويجسد أحمد عبد العزيز شخصية محورية ضمن الأحداث، حيث يلعب دورًا صعيديًا يحمل في طياته الكثير من الصراعات الدرامية.

أحمد العوضي بين "حق عرب" و"فهد البطل"

من جانبه، يواصل أحمد العوضي تواجده القوي في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، بعد نجاحه في "حق عرب" خلال رمضان الماضي، والذي قدم خلاله شخصية "عرب السويركي" في دراما اجتماعية مشوقة.

ويبدو أن "فهد البطل" سيقدم تجربة جديدة تجمع بين الأكشن والتشويق في أجواء صعيدية وشعبية.

انتظار جماهيري كبير

مع الإعلان عن العمل وظهور بوسترات النجوم المشاركين، بدأ الجمهور في التفاعل مع المسلسل، خاصة مع عودة أحمد عبد العزيز إلى الأدوار الصعيدية التي كانت أحد أبرز علامات مسيرته الفنية.