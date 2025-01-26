إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "بنحب مصر" بمشاركة نجوم الغناء الشعبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حظيت أغنية "بنحب مصر" التي تجمع بين عدد من نجوم الغناء الشعبي بإشادة واسعة من الجمهور منذ طرحها، حيث لاقت انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى 25 يناير.

الأغنية من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان حسين ذكريا، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وأداها كل من عبدالباسط حمودة، أحمد شيبة، هدى، وحجازي متقال،أمينة وهو ما منحها طابعًا فنيًا مميزًا يجمع بين أصوات مختلفة من الأغنية الشعبية، ما جعلها تحظى باهتمام واسع من محبي هذا اللون الغنائي.

إشادة الجمهور ورسائل الأغنية

منذ الساعات الأولى لطرح الأغنية، تفاعل الجمهور معها بشكل إيجابي، مشيدين بلحنها الحماسي وكلماتها التي تعبر عن حب الوطن والانتماء لمصر، وهو ما ظهر في التعليقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بأنها "عودة قوية للأغاني الوطنية الشعبية"، فيما اعتبرها آخرون "رسالة حب لمصر بروح الأغنية الشعبية".

كما حظيت الأغنية باهتمام عدد من المشاهير والفنانين، الذين أعادوا نشرها على حساباتهم، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال تعكس روح الشارع المصري وتجمع بين الأجواء الوطنية والطابع الشعبي المحبب لدى الجمهور.

الأغنية والاحتفال بذكرى 25 يناير

جاء طرح الأغنية تزامنًا مع ذكرى 25 يناير، وهو ما زاد من انتشارها، حيث اعتبرها البعض رسالة وطنية تعبر عن حب المصريين لبلدهم، خاصة مع مشاركة نجوم الأغنية الشعبية الذين يتمتعون بشعبية واسعة بين مختلف الفئات.

ردود الفعل

على منصات الفيديو والموسيقى، حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في وقت قصير، وسط توقعات بأن تستمر في تحقيق المزيد من الانتشار خلال الأيام القادمة، خاصة مع استمرار تفاعل الجمهور معها عبر التعليقات وإعادة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بهذا النجاح، تضاف "بنحب مصر" إلى قائمة الأغاني الوطنية التي استطاعت أن تصل إلى قلوب المصريين، في تأكيد على أهمية الفن الشعبي في التعبير عن المشاعر الوطنية بروح قريبة من الجمهور.