انت الأن تتابع خبر “احذر المكسرات القاتلة”.. 4 أصناف منتشرة في الأسواق تهدد حياتك وصحة عيلتك بسبب هذا المكون الشهير.. “أوعى تاكلها تاني”!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - المكسرات تُعتبر من الوجبات الخفيفة الصحية والمفيدة للجسم، ولكن في بعض الأحيان، قد تتحول إلى مصدر خطر يهدد حياتك وحياة عائلتك و السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى مكون شهير يُضاف غالبًا لتحسين طعمها أو لزيادة مدة صلاحيتها، ولكنه يحمل في طياته أضرارًا صحية جسيمة إذا تم استهلاكه بشكل منتظم أو بكميات كبيرة.

4 أصناف منتشرة في الأسواق تهدد حياتك وصحة عيلتك بسبب هذا المكون الشهير

الزيوت المهدرجة تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية، وخصوصًا في تحميص المكسرات. تمنح هذه الزيوت قوامًا هشًا ونكهة مميزة للمكسرات، لكنها تُعد من أخطر المواد التي تؤثر سلبًا على صحة القلب والشرايين. تشير الدراسات إلى أن استهلاك الزيوت المهدرجة يرتبط بزيادة مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يؤدي إلى أمراض القلب والسمنة والسكري.

الأصناف الأربعة الخطيرة

1. الفستق المحمّص بالزيوت المهدرجة

الفستق من المكسرات الغنية بالبروتينات والدهون الصحية، لكنه يصبح خطرًا على الصحة عندما يتم تحميصه باستخدام الزيوت المهدرجة. العديد من العلامات التجارية تضيف هذه الزيوت لجعل الفستق أكثر هشاشة ونكهة، مما يؤدي إلى تحويله من خيار صحي إلى مصدر للدهون المتحولة الضارة.

2. الكاجو المُنكّه بالملح والزيوت

الكاجو المحمص غالبًا ما يُضاف إليه الملح بكميات كبيرة والزيوت المهدرجة لتحسين الطعم. هذه الإضافات ترفع نسبة الصوديوم في الجسم، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب.

3. اللوز المغطى بالكراميل أو الشوكولاتة

اللوز في حالته الطبيعية يُعد من أفضل الخيارات الصحية، ولكن الأصناف المغطاة بالكراميل أو الشوكولاتة تحتوي عادةً على الزيوت المهدرجة والسكر المُضاف. هذا المزيج لا يساهم فقط في زيادة الوزن، بل يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل، مثل مقاومة الإنسولين وتسوس الأسنان.

4. خلطات المكسرات المُعلّبة

العديد من خلطات المكسرات المتوفرة في الأسواق تُحمّص باستخدام الزيوت المهدرجة، وتُضاف إليها منكّهات صناعية ومواد حافظة. هذه الخلطات غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والصوديوم، مما يجعلها خيارًا غير صحي تمامًا.

الأضرار الصحية المرتبطة بهذه المكسرات