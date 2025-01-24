بطلة التنس العربية العالمية أنس جابر لـ"دوت الخليج": إعطاء الأولوية للرفاهية ليس ترفًا بل ضرورة

في إطار زيارتها للمملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، استضفنا أنس جابر البطلة العربية في رياضة التنس في حوار خاص لـ"دوت الخليج" عن رؤيتها حول مجموعة من المواضيع والقضايا الحيوية التي تؤثر في مسيرتها الرياضية. لا شك في أن أنس جابر أصبحت قدوة ومثالا يحتذى به، إذ دفعتها القوة والعزيمة والإصرار لإنجاز ما دوت الخليج عليه اليوم.

في هذا الحوار أكدت أنس أهمية تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، وضرورة تخصيص وقت للراحة مع التركيز على الصحة النفسية والجسدية. كما سلطت الضوء على الدور الحيوي للمرأة في الرياضة، مشيرة إلى أنها نموذج يحتذى به لتحفيز الفتيات على تحقيق طموحاتهن. وإضافة إلى ذلك، تناولت دورها كسفيرة لعلامة "كياني" السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة PIF، حيث تجمع تصاميمها بين الأناقة والراحة، مما يجعلها تعبيرًا فريدًا عن هويتها كلاعبة عربية عالمية، بالإضافة للمسة من الروح السعودية التراثية التي تجعلها تفتخر بأصالة المملكة. وفي ختام حديثها، أكدت أهمية الرفاهية والصحة النفسية في تعزيز الأداء، وهو ما يجعلها مثالا ملهما للرياضيات الطموحات حول العالم لتحقيق النجاح.

ماذا يعـــني أن تكــــــوني نجـــــمــــة ريـــاضـــيــة عربــــــيــــــة؟ وكيــــف تعتقدين أن إنجازاتك تلهم الآخرين في مجتمعك؟

إنه لشرف ومســــؤولية كبــــــــيرة ورائعة. أن أكون نجمة رياضية عربيـــة يعـــني أن لدي الفــــرصـــــة لكسر الصــــور النمطية، وإظهار ما هو ممكن. آمل أن تلـــــــهم إنجــــــازاتي الآخرين للحلم بجرأة، سواء في الريـــــاضة أو مجــــــــالات أخرى. إذا كانت رحلتي تحفز فتاة واحدة صغيرة على التقاط مضرب أو متابعة شغفها، فإن كل ذلك يستحق الجهد الذي بذلته خلال مسيرتي الرياضية.

من أين بدأت كل هذه الرحلة؟ من دفعك لمتابعة شغفك في التنس؟ وهل هناك لحظات لا تُنسى يمكنك مشاركتها؟

بدأ كل شيء في مسقط رأسي في تونس،، حيث التقطت مضربا للمرة الأولى في نادٍ محلي. كانت والدتي أول وأكبر داعم لي، فقد آمنت بي قبل أي شخص آخر. كانت لحظة لا تُنسى عندما فزت بأول بطولة للناشئين. الفرح في وجوه عائلتي والفخر من مجتمعي دفعاني للحلم بشكل أكبر والسعي للتميز.

كيف شكلت هويتك بصفـــتـــــك امرأة عــربيــــة رحلــتــــك في التنس المحترف، سواء بشكل إيجابي أو سلبي؟

كامرأة عربية، استــمــدّ قوتي من هويتي وهي ما تروي عزيمتي لتمثيل ثقافتي على المسرح العالمي. ومع ذلك، أتى كل ذلك مع تحديات، مثل التنقل بين الصور النمطية والمصادر المحدودة في بداية مسيرتي. لكن هذه التجارب علمتني المرونة، والآن، كل انتصار أشعر به كأنه انتصار لبلدي والعالم العربي بأكمله.

بصفتك سفيرة "كياني"، كيف تتماشى هذه العلامة السعودية العالمية مع قيمك سواء داخل الملعب أو خارجه؟

أنا فخورة بتمثيلي لعــــلامة سعودية عالمية مثل "كياني"، لأن رؤيتها تتماشى تماما مع قيمي، وهي الأصالة والمرونة. مهـــمــــة علامــــة "كياني" دوت الخليج إلــــهــــام المـــرأة لتــــعزيــــز أسلوب حياتها من خلال تجربة فريدة ومتكاملة توازن بين العقل والجسم، وهو ما يعكس رحلتي بصفتي لاعبة تنس أسعى لإلهام الآخرين، وخاصة في العالم العربي. ومهمتها الاحتفاء باللياقة والأناقة والمعرفة التي تنعكس بعمق في شخصيتي، سواء كنت رياضية أو امرأة شغوفة برفع مستوى مجتمعي.

كيف تلهمك رؤية "كياني" في نهجك تجاه الموضة والأناقة؟

تصاميم "كياني" تُجسد ببراعة انسجام الأناقة مع الأسلوب العملي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لي كرياضية تحتاج إلى ملابس مرنة تدعم الحركة بحرية، خاصة أثناء النشاطات المكثفة. إنها ليست مجرد أزياء، بل انعكاس عميق لهويتي كامرأة قوية، ديناميكية، وجريئة تحمل معها جذورًا متأصلة في حضارتي وتراثي، وتُبرز بتفرد معاني القوة والأصالة التي أسعى لإبرازها في كل خطوة.

كيف تصـفـيـــن أسلـــوبــــك الشخــصــــي؟ وكيــف تســاعدك "كياني" في التعبير عن ذلك؟

أسلـــوبـــي الشخصـي يجــــمـــــع بين البـــساطــــــة والتميز، حيث أختار قطعًا فريدة تعكس ثقتي، مع الحـــفــــاظ على الراحة التي أحتاجها سواء داخل الملعب أو خارجه. كوني سفيرة لعلامة "كياني"، تمنحني تصاميمها الوسيلة المثلى للتعبير عن هذا التوازن، فهي تستلهم من الهوية الثقافية لتقدم إبداعات تمزج ببراعة بين أصالة التقليد وروح الابتكار، مما يجعلها انعكاسًا مثاليًا لهويتي وشخصيتي.

كان الانســـحــــاب من الأولمبــــــــيـــــــــاد بسبــــب إصابـــتـك قرارا صعبا بالنــــسبـــــة لك. ما هو سبـــب هذا القرار؟ وكيف كان شعورك عند التراجع عن حدث مهم كهذا؟

كان الانسحاب من الأولمبياد مؤلما. فهذه لحظات يحلم بها كل رياضي، كان القرار مبنيا على التفكير على المدى الطويل، كنت أعلم أنني لا أستطيع الأداء بأفضل ما لدي ما لم أتعافَ تماما. كان الأمر صعبا، لكنه ذكرني بأهمية الصبر والاعتناء بصحتي الجسدية.

لماذا تعتقدين أنه من الضروري على الرياضيين أن يمنحوا الأولوية لرفاهيتهم، حتى عند مواجهة ضغوط المنافسات الكبرى؟ وما الدروس التي تعلمتها حول العناية الذاتية في مسيرتك؟

لا يمكن للرياضييــــن الأداء دون الاهتــــــمام بصحتهم الجسدية والنفســــــية. إعطاء الأولوية للرفـــــاهـــــية ليس تـــرفا، بل ضرورة. لقد تعلمت أن الـــــراحة، والتـــعــــافي، والوضـــوح الذهني بنــــفــــس أهمــيــــة التدريب. الدفع من خلال الألم قد يعمل على المدى القصير، لكنه ليس مستــدامــــا. لقد جعلتني العناية الذاتية رياضية أفضل وشخصا أكثر سعادة.

ماذا يعني لك أن تكوني بطلة على المستوى الشخصي؟ وكيف تسعين لتجسيد ذلك داخل الملعب وخارجه؟

بالنسبة لي، كوني بطلة يعني أكثر من حصد الكأس، إنه يتعلق بالنزاهة، والمثابرة، وتحفيز الآخرين. في الملعب، يعني بذل كل ما أملك واحترام خصومي. خارج الملعب، يعني استخدام منصتي للإلهام وإحداث فرق.

كيف تتعاملين مع الضغوط والتوقعات المرتبطة بكونك بطلة؟

أركز على الأشيـــــاء التي أستـــطــيــــــع التــحـــكــــم بــهـــــا، وأحــــــــاول ألا أسمح للضغوط الخارجية بالتأثير فيّ. يساعدني ذلك على البقاء متوازنة ذاتيا مستمدة القوة من دعم عائلتي، وإيماني، وشعوري بالامتنان. أذكر نفسي أيضا لماذا بدأت ألعب التنس في المقام الأول، وهو للاستمتاع باللعبة وتحدي نفسي.

كيف تدافعين عن قضية تمكين المرأة وتمثيلها بشمولية أكبر في الرياضة، وخاصة في العالم العربي؟

أدافع من خلال المشاركة في التحدث عن هذه القضية وبذل كل ما في وسعي لعالم أكثر شمولية للنساء في عالم الرياضة. تمثيل المرأة مهم، وأريد أن أظهر أن المرأة العربية تنتمي بشكل طبيعي إلى الرياضة. أؤدي دوري بتوجيه الرياضيين الشباب، وأعمل مع المنظمات لخلق فرص للمرأة في الرياضة.

ما مــــدى أهمية أن يوجه الرياضيــــون المخـــــــــضرمون اللاعبين الأصغر سنا؟ وما النصيحة التي تقدمينها لمن يبدأ مسيرته؟

التوجيه مهم للغاية. أريد أن أرد الجميل، لأنني أعلم كم يمكن أن تكون الإرشادات ذات قيمة. نصيحتي للاعبين الشباب بسيطة: اعملوا بجد، وابقوا متواضعين، وآمنوا بأحلامكم، حتى عندما يبدو الطريق مستحيلا.

كيف تمنحــيــــن الأولويــــة لرفـــاهيـــتـــــك الجسدية وصحتك النفسية خلال موسم التنس ومتطلباته؟

أحرص على جدولة فترات راحة منتظمة لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة، مع التركيز على جعل التعافي أولوية قصوى. كما أعمل مع مدرب نفسي للحفاظ على التركيز وإدارة التوتر بشكل فعال. بالنسبة لي، التوازن هو المفتاح؛ وعندما أكون خارج الملعب، أتيح لنفسي فرصة الانفصال الكامل لاستعادة الصفاء الذهني.

ماذا تعني لك علامة "كياني"؟ وكيف أثرت في نهجك تجاه الرياضة والحياة؟

"كياني" تُجسّد الطموح والابتكار لروح المرأة السعودية القوية والمتجددة، وهي أكثر من مجرد علامة تجارية بالنسبة لي؛ إنها مصدر إلهام. كوني جزءًا من "كياني" يذكرني دائمًا بالبقاء وفية لذاتي، حتى وأنا أتحدى قدراتي سواء في مسيرتي الرياضية أو في حياتي الشخصية.

هل يمكنك وصف لحظة شعرت فيها بالقوة أو الإلهام من ارتباطك بعلامة "كياني"؟

منذ انضمامي إلى "كياني"، شعرت بأنني أصبحت جزءًا من عائلة تؤمن بصدق بدور المرأة وحضورها وتمنحني شعورًا دائمًا بالدعم في كل خطوة. من البداية، أظهروا التزامًا استثنائيًا بفهم احتياجاتي وتقديرها، وهو أمر أقدره بشدة لأنه يجعلني أشعر بالرفاهية والاحترام. أن أكون جزءًا من "كياني" يتجاوز مجرد الشراكة؛ إنه ارتباط ذو قيمة ومعنى مع علامة تجارية تشارك قيمي وتدعم رحلتي بأساليبها المبتكرة.

ماذا تحبين أن تفعلي في أيام فراغك عندما لا تتدربين أو تتنافسين؟ وهل هناك أي هوايات أو أنشطة تساعدك على الاسترخاء؟

أحب قضـاء وقت ممــتـــع مع عائلــــتي وأصــدقـــــائي. الطهي هــــو هواية أخرى مفضلة، استكـــشــــــاف وجـــهـــــات جـــديــــدة وتجربة ثقافات ومأكولات مختلفة، وهو ما يضيف شعورا بالمغامرة والـتوازن إلى حياتي. تلعب الموسيقى أيضا دورا كبيرا في روتيني للاسترخاء. والوقت الذي أقضيه خارج هواياتي غالبا ما يكون مخصصا لعملي الخيري ومؤسستي. إن رد الجميل كان دائما جزءا أساسيا من رحلتي، ومن خلال مؤسستي، أركز على إحداث تأثير إيجابي في مجالات قريبة من قلبي تمتد إلى ما هو أبعد من الملعب.

مع من تقضين عادة وقت الفراغ؟ وهل لديك مجموعة قريبة من الأصدقاء أو العائلة تقضين الوقت معهم؟

أنا قريبة جدا من عائلتي، وهم أكبر الداعمين لي. لدي أيضا دائرة صغـيــــرة من الأصدقاء الذين يفهمون نمط حياتي، ويساعدونني على البقاء متوازنة.