انت الأن تتابع خبر لا تستهين بها .. علامات خطيرة لو ظهرت علي جسمك فهي إشارة لإصابتك بالفشل الكلوي .. تعرف عليها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكلى تعد من الأعضاء الحيوية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم من خلال أداء العديد من المهام المهمة مثل تصفية الدم وتنظيم مستويات السوائل والأملاح، كما تعمل على تخليص الجسم من السموم والفضلات عبر البول، عندما تبدأ الكلى في فقدان قدرتها على أداء هذه الوظائف الحيوية بشكل فعال يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة منها الفشل الكلوي، في المراحل الأولى من تدهور وظيفة الكلى قد لا تظهر أعراض واضحة ولكن مع تفاقم الحالة تبدأ بعض العلامات بالظهور على الجسم مما يعد مؤشرا على وجود خلل في عمل الكلى.

أبرز العلامات التي تشير إلى الفشل الكلوي

عند إصابة الكلى بالضرر قد تظهر بعض العلامات التحذيرية على الجسم مثل التورم في القدمين والكاحلين أو الأيدي نتيجة احتباس السوائل، كما قد يلاحظ الشخص انخفاضا في كمية البول المتسربة أو تغيرا في لونه ليصبح داكنا أو عكرا، إضافة إلى ذلك من الممكن أن يعاني المريض من أعراض مثل ضيق التنفس والصداع المستمر وارتفاع ضغط الدم والأرق، أحيانا قد يصاحب هذه الأعراض وجود دم في البول أو ظهور رغوة غير طبيعية مما يستدعي استشارة الطبيب فورا، هذه العلامات تشير إلى ضرورة الفحص المبكر لتجنب تفاقم الحالة إلى مراحل متقدمة من الفشل الكلوي.

أسباب وعوامل خطر الفشل الكلوي وسبل التشخيص والعلاج