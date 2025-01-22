الرئيس السيسى: قضينا على الإرهاب فى 2022 ودول قعدت 20 سنة وماحلتش الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 10:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "فى حد سألنى مرة أنت ليه قولت 2 تريليون للنقل.. إحنا 2 تريليون للنقل و2 تريليون للكهرباء هو إحنا عملناهم زيادة، هل هى حاجة كانت زيادة أم كانت مطلوبة؟"

وتابع:"إحنا نسينا أننا خرجنا من 2011 و2012 و2013 وإحنا فى محنة كبيرة.. واقتتال وفوضى وتخريب وتدمير للدولة المصرية، وبعدين أنتوا نسيتوا إننا قعدنا يمكن لـ2022 الإرهاب انتهى 2022 ابتدينا نقول الحمد لله رب العالمين دى حاجة مش بسيطة في تاريخ الدول يعنى في دول قعدت 20 سنة تقاتل ولسة، وخرجت ما حلتش وطبعا إحنا فى غنى إننا نقول ده.. فربنا أعاننا إننا ننهى الموضوع ده فى 2022 وده معناه إن كان فيه إنفاق كبير فى هذا الموضوع.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت رمزًا للكرامة المصرية، حيث دافع رجال الشرطة بكل ما أوتوا من قوة عن أرضهم ووطنهم، وبينما كانت القوات البريطانية تحاول فرض هيمنتها، كان ضباط وأفراد الشرطة يواجهون ببسالة، يقاومون بكل ما لديهم من إرادة، حتى سقط منهم العشرات شهداء، وتبقى أرواحهم تسكن كل زاوية من زوايا تاريخ هذا الوطن.