بيراميدز فى الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب دورى NILE بعد تعادل الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 11:33 مساءً - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 20 نقطة عقب إقامة اليوم الأربعاء 22 – 1 – 2025 ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق فاركو نظيره الاهلى والتقى بيراميدز مع زد وواجه سيراميكا فريق الاتحاد السكندرى.

الأهلي يتعادل مع فاركو 1-1 في الدوري ويفقد النقطة 8 فى صراع الدورى

تعادل الأهلي مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل زهير المترجي هدف فاركو بينما تعادل إمام عاشور للأهلي.

بيراميدز يهزم زد بهدف ماييلى ويتصدر جدول الدورى

فاز بيراميدز على زد أف سى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة التاسعة من مسابقة دورى نايل ، أحرز الهدف الكونغولى فايستين ماييلى في الدقيقة 79 من عمر اللقاء ، ليتصدر الفريق السماوى صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الأهلى صاحب المركز الثانى ونقطتين عن الزمالك الثالث ، بينما توقف رصيد زد عند 13 نقطة في المركز السابع .

سيراميكا يتعادل مع الاتحاد السكندرى 1-1 بدورى NILE .. فيديو

تعادل فريقى الاتحاد السكندرى وسيراميكا إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"

جدول ترتيب الدورى المصرى