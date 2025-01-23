العالم اليوم - تجدد حرائق لوس أنجلوس.. والسلطات تجلي مزيدا من السكان

انتم الان تتابعون خبر تجدد حرائق لوس أنجلوس.. والسلطات تجلي مزيدا من السكان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 02:25 صباحاً - اندلع حريق غابات جديد شمالي لوس أنجلوس، الأربعاء، مما دفع السلطات الأميركية لإصدار أوامر إخلاء في منطقة شهدت مؤخرا حرائق مدمرة.

وتنتشر النيران بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين.

وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة بالهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة.

وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمالي لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.

وقال ساكن في تصريح لقناة "كيه تي إل إيه" التلفزيونية: "أُصلي لكي لا يحترق منزلنا".

وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي يحضون السكان على إخلاء منازلهم.

وجنوب كاليفورنيا في حال تأهب، منذ دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى.