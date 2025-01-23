نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يشكك في استمرار هدنة غزة ويعبر عن اهتمامه بإعادة إعمار القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكّك الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في إمكانية استمرار الهدنة التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا يوم الأحد الماضي.

ترامب يشكك في صمود الهدنة



وفي حديثه خلال حفل تنصيبه لولاية ثانية في قاعة الكابيتول، أجاب ترامب على سؤال صحفي حول مدى ثقته في استمرار الهدنة في قطاع غزة قائلًا: "لست واثقًا من استمرار هدنة وقف النار، هذه حربهم وليست حربنا، وقد ضعفت قدرات حركة حماس بشكل كبير".

وأضاف ترامب أنه شاهد صورًا من غزة وصفها بأنها "موقع هدم وركام ضخم"، مشيرًا إلى أن القطاع يمكن أن يشهد عملية إعادة إعمار رائعة إذا استمر اتفاق وقف الحرب.

التحديات أمام إعادة إعمار غزة



وتحدث ترامب عن موقع غزة الجغرافي واعتبره فريدًا، حيث يقع على البحر وتتمتع طقسه بالروعة، وهو ما يمكن أن يساهم في تحقيق أمور جيدة في المنطقة إذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح.

السياسة الأمريكية تجاه فلسطين في عهد ترامب



وتضمنت سياسة ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية العديد من المواقف المثيرة للجدل. ففي ليلة تنصيبه، أعلن عن إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن السابقة ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية، وهو ما يتعارض مع تصريحات ترامب السابقة التي دعى فيها إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.

تصريحات نتنياهو و"حماس"



في المقابل، أشاد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بجهود ترامب في مساعدة إسرائيل في تحرير رهائنها، متمنيًا التعاون معه في القضاء على قدرات حماس وإنهاء حكمها في غزة.

من جانبها، عبرت حركة "حماس" عبر القيادي سامي أبو زهري عن سعادتها برحيل بايدن، آملين أن تنتهي "الحقبة السوداء" التي شهدتها السياسة الأمريكية في عهده.