نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكرانيا: اعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع وقائد في القوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة أوكرانية قرارا باعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع بتهمة توريد رشاشات معطوبة للجيش، كما اعتقل مكتب التحقيقات الحكومي القائد السابق لإدارة العمليات التكتيكية في خاركوف.

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن في 14 يناير الجاري، عن اعتقال المسؤول السابق الذي شغل منصب رئيس أحد أقسام وزارة الدفاع، وذلك للاشتباه في اختلاس أموال عامة وتوريد رشاشات من نوع "دي إس إتش كيه" معطوبة للجيش الأوكراني.

ونُشر في قناة "أوبشيستفينّويه" (القناة الاجتماعية) على تطبيق "تلغرام" بيان جاء فيه: "تم إرسال المسؤول السابق في وزارة الدفاع، ليفيف، إلى الحبس الاحتياطي حتى 14 مارس، مع إمكانية دفع كفالة تزيد عن 9 ملايين غريفنيا (ما يعادل 214.2 ألف دولار)".

كما أعلن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني عن إعادة اعتقال القائد السابق لإدارة العمليات التكتيكية في خاركوف، الجنرال يوري غالوشكين، بعد خروجه من الحبس الاحتياطي، وذلك بتهم جديدة تتعلق بالإهمال في الدفاع عن المقاطعة.

وكان المكتب قد أعلن يوم الاثنين عن اعتقال ثلاثة قادة سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية بتهمة الإهمال والتقصير، مما أدى إلى فقدان أراض في مقاطعة خاركوف، وتم اختيار الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي ضدهم.

وفي وقت لاحق، أفادت قناة "أوبشيستفينويه" التلفزيونية الأوكرانية، نقلا عن المحامي ميخائيل فيليتشكو يوم الأربعاء، بأنه تم دفع كفالة بقيمة 120 ألف دولار للإفراج عن يوري غالوشكين.

وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة لمكتب التحقيقات الحكومي: "عثر موظفو المكتب، بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، على وقائع جديدة تتعلق باختراق الحدود في مقاطعة خاركوف، وتم اعتقال القائد السابق لإدارة العمليات التكتيكية بالمقاطعة".

وأضاف المكتب أن القائد السابق قد أخطأ في تقييم الوضع في منطقة مسؤوليته، وساهم من خلال أفعاله في ترك الجنود في ساحة المعركة بشكل تعسفي.

وذكر البيان: "تم اعتقال القائد السابق، وسيتم إبلاغه بالاشتباه في ارتكاب جريمة 'التساهل في ترك ساحة المعركة بشكل تعسفي أو رفض استخدام الأسلحة'".

يذكر أن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني كان قد أعلن في 25 مايو 2024 عن فتح تحقيق جنائي ضد 28 قائدا في اللواء 125 للقوات البرية، الذين تركوا مواقعهم في مقاطعة خاركوف.