العالم اليوم - ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 يناير 2025 01:23 صباحاً - أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقل ولي العهد خلال الاتصال "تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئته (لترامب)، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، وتمنياتهما للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار".

وجرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة، لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار ولي العهد إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق، تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.

وأكد الأمير محمد بن سلمان رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

وعبر الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تهنئتهما، مؤكدا حرصه على العمل مع قيادة المملكة على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.