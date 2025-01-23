طريقة تحضير الشاورما على الطريقة اللبنانية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 04:00 صباحاً - المكونات الأساسية للشاورما اللبنانية

تتميز الشاورما اللبنانية بنكهة فريدة تجعلها مفضلة لدى الكثيرين. لتحضيرها، نحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية التي تضفي عليها الطعم المميز والشهي. إليك قائمة بالمكونات التي ستحتاجها:

لتحضير اللحم

1 كيلوغرام من اللحم البقري أو الدجاج، مقطع إلى شرائح رفيعة

1/4 كوب من زيت الزيتون

1/4 كوب من عصير الليمون

2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

4-5 فصوص من الثوم المهروس

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من بهار الشاورما

ملح وفلفل حسب الذوق

لتحضير الصلصة

1 كوب من الطحينة

1/4 كوب من عصير الليمون

1/4 كوب من الماء

رشة من الملح

2 فصوص من الثوم المهروس

خطوات التحضير

تُعد طريقة التحضير من الخطوات المهمة للحصول على شاورما لبنانية مثالية. نقدم لك خطوات تحضير الشاورما بالتفصيل:

تتبيل اللحم

في وعاء كبير، اخلط شرائح اللحم مع زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، الثوم، القرفة، بهار الشاورما، الملح والفلفل. تأكد من تغطية جميع قطع اللحم بالتتبيلة بالكامل. اترك اللحم يتبل لمدة لا تقل عن ساعتين في الثلاجة، ومن الأفضل أن يُترك طوال الليل للحصول على نكهة أفضل.

تحضير الصلصة

في وعاء متوسط الحجم، امزج الطحينة مع عصير الليمون والماء حتى تحصل على صلصة ناعمة ومتجانسة. أضف الملح والثوم المهروس واستمر في الخلط حتى تتجانس جميع المكونات.

طهي اللحم وتجميع الشاورما

سخّن مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وأضف القليل من الزيت إذا لزم الأمر. أضف شرائح اللحم المتبلة إلى المقلاة واتركها تطهى حتى تتحمر وتنضج بالكامل. قدّم الشاورما داخل خبز البيتا مع شرائح الطماطم، الخس، والخيار، وأضف فوقها الصلصة اللذيذة.

نصائح لتحضير شاورما مثالية

إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في تحسين نكهة الشاورما وتحضيرها بطريقة لبنانية أصيلة:

استخدم اللحم بقطع متساوية للحصول على نضج متساوٍ.

احرص على قطع اللحم إلى شرائح رفيعة لضمان سهولة النضج وامتصاص التتبيلة.

يمكنك إضافة توابل أخرى كالكزبرة المطحونة أو حب الهال لمزيد من النكهة.

تعدّ الشاورما اللبنانية من الأطباق السريعة المميزة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل والاستمتاع بنكهاتها الرائعة مع العائلة والأصدقاء.