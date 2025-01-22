انت الأن تتابع خبر متي ينزل الدعم السكني بنك الراجحي يناير 2025 بعد تبكير موعد الصرف + رابط الاستعلام؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متي ينزل الدعم السكني بعد تبكير صرف المعاشات لكافة المستحقين؟ كان ذلك أحد التساؤلات التي تلقاها حساب العناية بالمستفيدين والتابع لبرنامج دعم سكني والمتواجد على منصة التواصل الاجتماعي “اكس”، ولذلك حددت المنصة موعد صرف الدعم السكني بجانب طريقة الاستعلام عن الدعم ومقدار المبلغ المقرر صرفة لكل أسرة.

متي ينزل الدعم السكني شهر يناير 2025؟

أكدت العديد من التقارير أن موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2025 لدى بنك الراجحي سيكون بداية من الساعة 12:00 من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، وسيتمكن كافة المستحقين من الحصول على مبالغ الدعم بعد أن يتم الإعلان عن نزولها بشكل رسمي وبدون تأخير.

كم مبلغ الدعم السكني

تختلف مبالغ الدعم السكني من أسرة لأخرى، وذلك وفقاً للحالات التالية:

في حالة حصول الأسرة على دخل يصل إلى 14 ألف ريال فإنها على قيمة الدعم بالكامل.

ولكن في حالة حصول الأسرة على دخل يصل إلى 15 ألف ريال، فإنها تحصل على نسبة 95% فقط من مقدار الدعم.

ولكن في حالة حصول الأسرة على دخل شهري يصل إلى 18 ألف ريال، فإنها تحصل على نسبة 80% من الدعم.

وتحصل الأسرة على مقدار 70% فقط من الدعم في حالة كان دخلها يصل إلى 20 ألف ريال.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر

يتم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج الدعم السكني في يوم 24 ميلادي من كل شهر ويستمر إلى يومين عمل كحد أقصى، ولكن من المقرر أن يتم تبكير موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير 2025، وذلك لأن يوم 24 يناير 2025 سيصادف موعد عطلة رسمية، ولذلك سيتم بدأ ضخ رواتب المستفيدين بداية من يوم 23 يناير 2025.

الاستعلام عن دعم سكني برقم الهوية

ويمكن الاستعلام عن نزول دعم سكني لشهر يناير 2025 برقم الهوية من خلال الخطوات التالية: