سياسة سعودية جديدة تقضي على العمل الجبري

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رياض - احمد صلاح - أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن اتباع سياسة وطنية جديدة تقضي على العمل الجبري في البلاد ، مما يوفر بيئة آمنة لجميع العاملين ، فضلاً عن تعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.

وقد أشار وزير الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية المهندس "أحمد الراجحي" إلى أن السعودية تهتم بحقوق القوى العاملة ، وتبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة،

كما أوضح أن القرار يعد في إطار جهود المملكة المستمرة في حماية حقوق العاملين عبر إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك.

ماهو العمل الجبري

يقصد بظروف العمل الجبري وفقاً لمنظمة العمل الدولية بأنه أي عمل ينفذ من قبل أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة ، والعمل بغير رغبة ، من دون توافر حرية الأداء من قبل الموظف.

جهود السعودية في التخلص من سياسة العمل الجبري