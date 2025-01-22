سياسة سعودية جديدة تقضي على العمل الجبري

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رياض - احمد صلاح - أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن اتباع سياسة وطنية جديدة تقضي على العمل الجبري في البلاد ، مما يوفر بيئة آمنة لجميع العاملين ، فضلاً عن تعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وقد أشار وزير الموارد البشرية
- والتنمية الاجتماعية المهندس "أحمد الراجحي" إلى أن السعودية تهتم بحقوق القوى العاملة ، وتبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة،
- كما أوضح أن القرار يعد في إطار جهود المملكة المستمرة في حماية حقوق العاملين عبر إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك.
ماهو العمل الجبري
- يقصد بظروف العمل الجبري وفقاً لمنظمة العمل الدولية بأنه أي عمل ينفذ من قبل أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة ، والعمل بغير رغبة ، من دون توافر حرية الأداء من قبل الموظف.
جهود السعودية في التخلص من سياسة العمل الجبري
- تعتبر السياسة الوطنية المتبعة للتخلص نهائيًا من العمل الجبري الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، حيث تؤكد على التزام البلاد بحماية حقوق الإنسان من خلال اتباع مبادئ الشريعة الإسلامية ، كما توفر بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي ، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين.
- ومما لا شك فيه أن السياسة المتبعة في المملكة مؤخرًا تتناسب مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل:-
- اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية للقضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية في هذا الشأن.
- ومن الجدير بالذكر أن المملكة تسعى إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة عبر هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.