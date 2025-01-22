انت الأن تتابع خبر بيع المواشي الحية بالوزن في السعودية بداية من هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد بيع المواشي الحية بالوزن، ويعتبر ذلك من ضمن أهداف المملكة في تنظيم عمليات البيع، حيث تعد أسواق المواشي من أشهر وأهم الأسواق الموجودة في السعودية، فالمملكة تقوم بشكل سنوي باستيراد مايقارب 4 مليون رأس وذلك دون الإنتاج المحلي أيضًا، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أبقوا معنا.

موعد تطبيق بيع المواشي الحية بالوزن بالسعودية

قام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الممكلة بالإشادة بأهمية قرار وزارة البيئة، وعبر بعض المواطنين عن تشجيعهم لهذا القرار فهو سوف يمنع أي تاجر من التلاعب في الأسعار وبالتالي سيتم القضاء على احتكار السوق، هذا الأمر الذي جعل في الفترة الماضية الأسعار تزيد بشكل مبالغ فيه، حيث زادت أسعار بعض الأنواع عن 2000 ريال.

وقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتوضيح أن الموعد المقرر لتطبيق بيع المواشي الحية بالوزن سوف يكون من بداية العام الهجري القادم أي من يوم 1 محرم 1447ه‍ والذي سيوافق شهر يونيو 2025.

هل البيع بالوزن للمواشي الحية موجود في دول أخرى؟