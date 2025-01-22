انت الأن تتابع خبر وظائف شاغرة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعلن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة درجة الدبلوم فأعلى،وذلك للعمل في مدينتي الرياض والدمام،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهي كالتالي:-

١- مدقق حسابات أول بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة الدبلوم.

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- يجب التسجيل في هيئة المحاسبين.

- العمل يكون في مدينة الرياض أو الدمام.

٢- مسؤول الإختبارات بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة الدبلوم.

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل أو أي مجال ذي صلة.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة.

- العمل يكون في مدينة الرياض.

٣- مراقب جودة الأداء المهني المكتبي بالتفاصيل التالية:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال الوظيفة.

- العمل يكون لي في مدينة الرياض.

موعد وطريقة التقديم في وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين