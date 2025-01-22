جريمة مروعة تهز الأقصر .. شاب يقتل مواطناً ويقطع رأسه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 10:58 مساءً - شهدت مدينة الأقصر جريمة مروعة هزت الرأي العام، حيث قام شاب مضطرب نفسيًا بقتل مواطن بطريقة وحشية وقطع رأسه وسط ذهول المارة.

تفاصيل الجريمة:

القبض على الجاني: تمكنت الأجهزة الأمنية في الأقصر من القبض على الجاني، وهو شاب يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة.

الدافع وراء الجريمة: لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة، حيث أفادت بعض المصادر أن الجاني كان يتعاطى مواد مخدرة ويعاني من مشاكل نفسية.

شهود عيان: أكد شهود عيان أن الجاني كان يرتكب مشاجرات بشكل متكرر في المنطقة، وأن الجريمة وقعت بشكل مفاجئ وبدون مقدمات.

الإجراءات القانونية: تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستجواب المتهم لمعرفة ملابسات الجريمة.

تأثير الجريمة:

صدمة المجتمع: أثارت الجريمة صدمة كبيرة في المجتمع المصري، خاصة وأنها وقعت في مكان عام.

تساؤلات حول الصحة النفسية: سلطت الجريمة الضوء على أهمية التعامل مع الأمراض النفسية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى النفسيين.

رسالة تحذير:

تحذر هذه الجريمة من خطورة الإهمال في علاج الأمراض النفسية، وتدعو إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية الكافية للمرضى النفسيين لمنع تكرار مثل هذه الجرائم المأساوية.