لايبزيغ يحقق فوزه الأوروبي الأول

لايبزيغ يحقق فوزه الأوروبي الأولحقق فريق لايبزيغ الألماني فوزه الأول في المجموعة الموحدة ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2 - 1) مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة السابعة، والتي شهدت أيضا فوز شاختار دونيتسك الأوكراني على استاد بريست الفرنسي (2 - صفر).

في المباراة الأولى، سجل السلوفيني بنجامان شيشكو والدانماركي يوسف بولسن في الدقيقتين (19، و78) هدفي لايبزيغ، والسويدي فيكتور جيوجيريس في الدقيقة (75) هدف سبورتينغ لشبونة.

وهذا الفوز هو الأول للفريق الألماني بعد ست هزائم متتالية، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة ويتقدم إلى المركز الـ30 مؤقتا. في المقابل مني سبورتينغ لشبونة بخسارته الثالثة وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر المؤهل لخوض الملحق.

وفي المباراة الثانية، تقلصت حظوظ فريق ستاد بريست في التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة، بعد خسارته أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في مدينة شتوتغارت الألمانية.

وسجل البرازيلي كيفن سانتوس دي ماسيدو، وجيورجي سوداكوف (من ركلة جزاء) هدفي المباراة في الدقيقتين (18، و37).

وتجمد رصيد بريست الذي تعرض لخسارته الثانية في المسابقة مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا، في حين رفع شاختار من فوزه الثاني رصيده إلى 7 نقاط وتقدم إلى المركز الـ27.