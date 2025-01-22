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تحطم مقاتلة إيرانية ونجاة طاقمها

قالت وسائل إعلام إيرانية إن مقاتلة تحطمت -صباح اليوم الأربعاء- في محافظة همدان غربي إيران، ونجا طياران كانا على متنها. تحطم مقاتلة إيرانية ونجاة طاقمهاقالت وسائل إعلام إيرانية إن مقاتلة تحطمت -صباح اليوم الأربعاء- في محافظة همدان غربي إيران، ونجا طياران كانا على متنها. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية -نقلا عن القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني- بأن الطيارين قفزا من الطائرة قبيل سقوطها في مرتفعات بمدينة كبودر آهنغ وأصيبا بجروح طفيفة. وبثت مواقع إيرانية صورا تظهر حطام الطائرة في منطقة جبلية. ولم تذكر الوكالة الرسمية الإيرانية نوع الطائرة العسكرية، بيد أن بعض التقارير الإعلامية ذكرت أنها من طراز إف-4.

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