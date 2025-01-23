نتائج مباريات الأربعاء بدوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات الأربعاء بدوري أبطال أوروباعززت فرق أرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان وميلان الإيطاليان حظوظهم في التأهل إلى الدور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزهما مساء الأربعاء، تواليا على دينامو زغرب الكرواتي وسبارتا براغ من التشيك وجيرونا الاسباني، في إطار مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من المجموعة الموحدة التي انعش فيها باريس سان جيرمان الفرنسي أماله في التأهل للدور المقبل بفوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي المباراة الأولى ضمن أرسنال التأهل للدور المقبل بنسبة كبيرة بعد فوزه 3-صفر على ضيفه دينامو زغرب بفضل أهداف من ديكلان رايس في الدقيقة الثانية، ووكاي هافرتس في الدقيقة 66، ومارتن أوديجارد في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليرفع أرسنال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية قاد لاوتارو مارتينيز إنتر ميلان للفوز 1-صفر على مستضيفه سبارتا براغ ليظل في طريقه نحو التأهل المباشر لدور الستة عشر، وصعد إنتر إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

أما في المباراة الثالثة سجل رافائيل لياو هدفا في الشوط الأول ليساعد ميلان على الفوز 1-صفر على ضيفه جيرونا ليظل في وضع جيد لحجز مكان بين الثمانية الأوائل، ويحتل ميلان المركز السادس في الترتيب برصيد 15 نقطة ويظل في سباق التأهل المباشر لدور الستة عشر.

وخسر جيرونا، الذي حقق فوزا واحدا في مرحلة الدوري، فرصة تأمين مكان في المراكز المؤدية لخوض الدور الفاصل للتقدم لدور الستة عشر.

ومن جهة أخرى حقّق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً مثيراً على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين، وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي كلّ من أوصمان ديمبيلي (56) وبرادلي باركولا (60) وجواو نيفيش (79) وغونسالو راموس (90+6).

في المقابل بصم كلّ من جاك غريليش (50) وآيرلينغ هالاند (53) على هدفي مانشستر سيتي، ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط ليقفز للمركز 22 ، قبل أن يحل ضيفا على شتوتجارت الألماني في الجولة الأخيرة.

أما مانشستر سيتي بطل المسابقة في 2023 فقد تجمد رصيده عند 8 نقاط، وتراجع للمركز 25 ليكون مطالبا بالفوز عندما يستضيف كلوب بروج في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

بينما حقق ريال مدريد حامل اللقب فوزاً كبيرا على ضيفه سالزبورغ 5-1، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة فيما بقي رصيد الضيف النمساوي 3 نقاط متلقياً الهزيمة السادسة.

ومن ناحيته حقق فينوورد الهولندي الفوز على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ( 3-صفر )، وسجل مهاجم المكسيك الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 21، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وعزز البديل أياسي أويدا تقدم فينوورد في الدقيقة 89.

وتقدم فينوورد في الترتيب على بايرن ليحتل المركز 11 برصيد 13 نقطة، وتراجع الفريق الألماني إلى المركز 15 برصيد 12 نقطة بعد خسارته الثالثة في سبع مباريات.

وشهدت باقي المباريات، فوز سيلتك الإسكتلندي على ونج بويز السويسري بهدف دون مقابل سجله اللاعب لوريس بينيتو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85، ليرفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الـ 18.