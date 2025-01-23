نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلحون مجهولون يغتالون مسؤول بـ "حزب الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يوم الثلاثاء، عن اغتيال محمد حمادي، المسؤول في "حزب الله" بمنطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، على يد مسلحين مجهولين.

وقد وقع الحادث أمام منزل حمادي في بلدة مشغرة، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل المهاجمين الذين كانوا يستقلون سيارتين مدنيتين.

بعد تنفيذ العملية، فرّ الجناة إلى جهة غير معروفة، بينما تم نقل حمادي إلى المستشفى، حيث توفي هناك. حتى الساعة 21:20 (ت.غ)، لم يصدر أي بيان من "حزب الله" أو السلطات اللبنانية، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن العملية.