نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فخري: أتمنى العودة للأهلي.. وأرحب باللعب في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فخري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أنه يتمنى العودة لصفوف النادي الأهلي، مرة أخري في الفترة القادمة.

وقال فخري، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" حصلت على أفضل لاعب في المباراة أول مرة هذا الموسم، وبشتغل على نفسي منذ فترة".

وتابع:" في مباراة اليوم أكثر من لاعب ظهروا بشكل جيد، وكانوا يستحقوا لقب افض لاعب في المباراة، والجائزة لها طعم خاص بسبب أنها أمام الأهلي، وهو فريق كبير معتاد على المكسب وأهدرنا العديد من الفرص في لقاء اليوم".

وشدد:" عمرو ناصر مهاجم كبير، وجميع لاعبي فاركو صغار في السن ماعدا 3 لاعبين فقط فوق الـ30 سنة، والأهم عندنا هو الفريق ونسعي لوضع فاركو في مكانه الطبيعي، وهدفنا التواجد في أول 9 أندية".

وواصل:" لعبت أمام الأهلي 3 مباريات، وأحلم بالعودة مرة اخري للنادي الأهلي، وهو من أكبر الأندية في إفريقيا، وأي حد يتمنى العودة له، وأنا لم أظهر بشكل جيد في مباراة اليوم فقط، ولكني ظهرت بشكل جيد في أكثر من مباراة ولكن مباراة اليوم يوجد بها اهتمام".

وأردف:" أحلم بالتواجد في منتخب مصر، وأنا من طلب الرحيل عن الأهلي، رغم أنني كنت أشارك على فترات، وأسعي لعمل اسمي لنفسي من أجل التواجد في المنتخب، وشاركت مع فاركو في الموسم الماضي في 30 مباراة".

واستكمل:" كان يوجد بند في عقدي الموسم الماضي بأحقية الأهلي في استعادتي ولكن الموسم الحالي لا أعرف والاتفاقات كانت بين الأهلي وفاركو".

وعن انتقاله للزمالك قال:" الكرة أصبحت وظيفة في الوقت الحالي، وأي حد شرف له اللعب في الزمالك، وأرحب بالانتقال للزمالك في حالة تلقي عرض".

وأتم:" أحمد خطاب مدرب مميز، وخلال 5 سنوات سيكون المدرب رقم 1 في مصر، والأهلي كان يعاني من الارهاق بسبب خوض العديد من المباريات في إفريقيا والدوري".