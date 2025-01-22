الرياضة

"كنا الأقرب لتحقيق الفوز".. تعليق ناري من مدرب فاركو بعد التعادل أمام الأهلي

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"كنا الأقرب لتحقيق الفوز".. تعليق ناري من مدرب فاركو بعد التعادل أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو أن فريقه كان الأقرب للفوز في التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة التاسعة.

تعليق مدرب فاركو بعد التعادل أمام الأهلي

وأضاف خطاب في المؤتمر الصحفي أن فاركو خلق العديد من الفرص على مرمى الأهلي وكان الأقرب للفوز لكنه راضي عن نتيجة اللقاء.

وأوضح أن الفريق بشكل عام يقدم إداء جيد خلال الفترة الماضية في مباريات الدوري الممتاز موضحا رضاه عن أداء اللاعبين.

وأكمل أن الفريق خاض تسع مباريات حتى الآن في بطولة الدوري ولم يحالفنا الحظ في بعض المباريات التي خسرناها ولكن الفريق مستمر في تقديم أداء جيد.

واختتم أحمد خطاب حديثه موجها الشكر للاعبين على الأداء الذي يقدمونه في المباريات الفترة الماضية ومباراة اليوم أمام الأهلي.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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